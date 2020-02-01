ارتفاع عدد وفيات “كورونا” إلى 258 ودول عدة تمنع دخول الوافدين من الصين

أعلنت السلطات الصينية السبت، أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 258 حالة في البلاد، بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.

وقالت لجنة الصحة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد، إن عدد الإصابات المؤكدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة إذ أصبح 1347 إصابة.

وعززت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين أمس الجمعة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية “حال طوارئ” على الصعيد الدولي، على خلفية الفيروس المستجد.

وتم كشف حالات جديدة خارج الصين أيضا، ليرتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أول أمس الخميس، أن الفيروس أصبح يشكل “حال طوارئ” على الصعيد العالمي، لكنها أشارت إلى أنها لا توصي بأي قيود على السفر، حاضة الدول الكثيرة التي اتخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.

بدوره، أكد مندوب الصين في جنيف شين شو لصحافيين، أن “لا حاجة لأي ذعر غير ضروري، ولا حاجة لاتخاذ تدابير مفرطة”، مشددا على أن بكين تعمل بحزم لاحتواء المرض.

ومع ذلك، كثفت دول عد ة قيودها على السفر، واتخذت الولايات المتحدة الجمعة إجراءات استثنائية للتصدي للفيروس، تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وفرض حجر صحي مدة تصل إلى 14 يوما على المواطنين الأميركيين العائدين من هوبي.ورفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير إلى أعلى درجة، داعية الأميركيين إلى “عدم السفر” إلى الصين، بينما حضت المتواجدين فيها على المغادرة.

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وذهبت كل من سنغافورة وفيتنام ومنغوليا أبعد من ذلك، وفي إشارة إلى أنها ترجح “ارتفاعا أكبر” في انتشار الفيروس، حظرت الحكومة السنغافورية دخول الركاب القادمين وأولئك العابرين منها الذين زاروا الصين خلال الأيام الـ14 الماضية، وأوقفت إصدار جميع أشكال التأشيرات الجديدة لحملة جوازات السفر الصينية.

بدورها، أعلنت منغوليا أن دها لن تستقبل المواطنين الصينيين والأجانب القادمين من البلد المجاور جوا أو بالقطارات أو السيارات اعتبارا من اليوم السبت وحتى الثاني من مارس.

أما في فيتنام، فأمر رئيس الوزراء نغوين شوان فوك، بتعليق إصدار أي تأشيرات سياحية جديدة للمواطنين الصينيين والأجانب الذين سافروا إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن التجارة مع الصين ستكون “غير محبذة” إلى حين تراجع انتشار الوباء.

وانضمت اليابان بدورها إلى بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول التي أوصت مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين.

وفي مؤشر الى تزايد القلق العالمي، احتجز أكثر من 6000 سائح مؤقتا على متن سفينتهم السياحية في ميناء إيطالي، بعدما ظهرت عوارض لدى راكبين صينيين. وكشفت الفحوص لاحقا أنهما لم يكونا مصابين بفيروس كورونا.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر في سوق بووهان، تباع فيه حيوانات برية، وانتشر في ظل موسم عطلة رأس الصينية الصينية، التي يسافر ملايين الصينيين خلالها داخليا وإلى الخارج.