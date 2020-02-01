شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت تستعد لإحياء الذكرى الـ20 لرحيل الشاعر حسين المحضار والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 تستعد محافظة حضرموت لإحياء الذكرى الـ20 لرحيل الشاعر والملحن الكبير حسين أبوبكر المحضار، حيث أنهت اللجنة التحضيرية العليا للاحتفال تحضيراتها لانطلاق فعاليات هذه الذكرى بحضرموت والمزمع إقامتها يومي الخامس والسادس من فبراير الجاري بالشحر والسادس والسابع من فبراير بالمكلا برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وتتضمن فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية إلى جانب الفعاليات الفنية الشعرية والغنائية والراقصة التي احياها المحضار و اسهم في نموها وتطويرها . وكشفت اللجنة برنامج فعاليات هذه الذكرى في مدينة الشحر كالتالي: الأربعاء 5 فبراير ٩:٠٠ صباحا / زيارة قبر الشاعر المحضار وقراءة الفاتحة على روحه، في مقبرة آل الشيخ ابوبكر. ٩:١٥ صباحا / كرنفال الرقصات الشعبية بكلمات وألحان محضارية وهي: اصوات إستماع + رقصة الغية + رقصة الهبيش، أمام مركز ومتحف المحضار. ٩:٣٠ صباحا / افتتاح مركز ومتحف المحضار متضمناً : - لوحة لأطفال الشحر (المحضار الرائد الفنان) -كلمة إبداعية من إتحاد نساء م/ الشحر - عرض تلفزيوني عن حياة الشاعر الكبير حسين المحضار - معرض الكتاب بمشاركة عدد من دور النشر ومتاجر الكتب، في الحديقة المجاورة للمتحف. ١٠:٠٠ محاضرة بعنوان المحضار وبلفقيه المدرسة الغنائية التي صنعت للأغنية الحضرمية بصمة وأصالة وتاريخا للباحث الاستاذ رياض عوض باشراحيل، في قاعة تعاونية الصيادين. ٤:٠٠ عصراً / دان ساحلي يحييه نخبة من الشعراء المعاصرين للشاعر الكبير المحضار، في قاعة ملتقى الشباب. Advertisements ٧:٣٠ مساءاً / انطلاق العاب العدة الشعبية مزينة بصور المحضار لعدة حي الخور وحي المجرف من مطراق حنين مروراً بالسوق وصولاً إلى الساحة العامة للاحتفالات. ٨:٣٠ مساءاً / حفل فني و مسرحي وغنائي ساهر يحييه نخبة من الفنانين والمسرحيين - اوبريت غنائي للمحضار بعنوان (أم اليتيم). -لوحة فنية ( المحضار والشحر). -أغنيات محضارية في حب النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة مدمجه بربط موسيقي. -مشاركة الفنانة العدنية القديرة رويدا رياض. -مشاركة عدد من المطربين من ساحل ووادي حضرموت,وذلك في الساحة العامة للاحتفالات. الخميس 6 فبراير ٩:٠٠ صباحا / استمرار افتتاح مركز ومتحف المحضار -استمرار العرض التلفزيوني عن حياة الشاعر المحضار، في مركز ومتحف المحضار. ٣:٣٠ عصراً / المباراة النهائية لدوري المحضار لأندية ساحل حضرموت بين ناديي سمعون واتحاد الشرطة في ملعب (الفقيد الشاحت). ٦:٠٠ مساءاً / المولد النبوي ( مولد الشاعر المحضار روضة العشاق)، في رباط المصطفى للدراسات الإسلامية. ٨:٣٠ مساءاً / حفل فني غنائي وراقص ساهر يحييه نخبة من الفنانين : -لوحة فنية بحرية بعنوان (المحضار والبحر). -لوحة فنية (المحضار الرائد الفنان). -مشاركة عدد من المطربين من ساحل ووادي حضرموت, في الساحة العامة للاحتفالات.

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