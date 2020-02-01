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اليمن.. تكريم الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة للدكتور عمر بن عبدالله بامحسون.. صور

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 فبراير 2020

كرمت الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة الدكتور عمر بن عبدالله بامحسون، و في مساء الوفاء لمن أعطى زهرة شبابه خدمة للإنسانية جمعاء دون إستثناء وبتجرد منطقع النظير ليلة من أجمل ليالي العمر عندما تكرم رجلاً لم يتوانى لحظة من خدمة المجتمع بتنميته في كافة نواحي الحياة  من تعليم وتدريب والتنمية الفكرية والاجتماعية.

 

 

وما جاء هذا التكريم من الفدرالية الدولية لاصدقاء الامم المتحدة إلا وفاء لاهل الوفاء متمنين له التوفيق والسداد والاستمرار بنفس الطريقة وتجديد العزم لإعطاء أكثر وأكثر في ظل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز يحفظهم الله

 

وقد تم تكريم د عمر سفيرا للنوايا حسنة وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في العام 2019م.

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