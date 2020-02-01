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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تكريم الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة للدكتور عمر بن عبدالله بامحسون.. صور والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
كرمت الفدرالية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة الدكتور عمر بن عبدالله بامحسون، و في مساء الوفاء لمن أعطى زهرة شبابه خدمة للإنسانية جمعاء دون إستثناء وبتجرد منطقع النظير ليلة من أجمل ليالي العمر عندما تكرم رجلاً لم يتوانى لحظة من خدمة المجتمع بتنميته في كافة نواحي الحياة من تعليم وتدريب والتنمية الفكرية والاجتماعية.
وما جاء هذا التكريم من الفدرالية الدولية لاصدقاء الامم المتحدة إلا وفاء لاهل الوفاء متمنين له التوفيق والسداد والاستمرار بنفس الطريقة وتجديد العزم لإعطاء أكثر وأكثر في ظل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهم الله
وقد تم تكريم د عمر سفيرا للنوايا حسنة وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في العام 2019م.
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