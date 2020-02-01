شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصم صنعاء اليوم السبت، شباط 01، 2020.

وقال مصدر إن أجواء صنعاء وضواحيها تشهد، في الأثناء، تحليقا مكثفا للمقاتلات الحربية. Advertisements ولم يتم رصد غارات داخل المدينة حتى لحظة كتابة الخبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.