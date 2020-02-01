مصادر عسكرية: 16 لواء عسكري يشرف عليها الإصلاح انسحبت من نهم دون قتال

السبت 1 فبراير 2020

قالت مصادر عسكرية إن أكثر من 16 لواء عسكري انسحب من مديرية نهم قبل تقدم الحوثيين.



وذكرت المصادر أن المليشيا تقدمت دون قتال حتى وصلت فرضة نهم.

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وأشارت المصادر إلى أن معسكر الفرضة (312) انسحب بكامل عتاده إلى مفرق الجوف قبل ساعات من وصول الحوثيين، قبل أن ينسحب من المفرق إلى مدينة مأرب.

وتابعت المصادر أن ما حصل لا يمكن فهمه سوى أنه في إطار اتفاق مع المليشيا الحوثية، لأن المواقع كانت مجهزة بأسلحة تمكن من الصمود لأسابيع في أقل تقدير.

ووصف المصدر ما حدث بالكارثة، محذرا من تكرر السيناريو في صرواح، غربي مأرب، وفي جبهات محافظة الجوف.