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شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي يسخر من تعامل الإصلاح مع أزمات اليمن والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
سخر الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، من طريقة تعامل حزب الإصلاح مع الأزمات والمشكلات التي تعصف باليمن .
وقال اليافعي في تغريدة له بتويتر، أن حزب الإصلاح في صنعاء ومع بداية النكبة قال أن هناك مؤامرة عليه لتدميره وأطلق نشطاءه شعارهم الكبير "لن ننجر" وتركوا صنعاء وسلموا قوتهم وعتادهم وأموالهم وأهلهم وهربوا منها بليل .
واضاف "واليوم كرروا المشهد في جبهات القتال ولا اعلم من ينتظرون لتحريرهم وهم الأقوى" .
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