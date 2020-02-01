الحديدة.. عناصر حوثية تعتدي على ثمانيني في جبل راس بأعقاب البنادق أمام أسرته

السبت 1 فبراير 2020

داهمت قيادات حوثية، بمعية عشرات المسلحين، الخميس، منزل رجل مسن، في مديرية جبل راس، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، واعتدت عليه بالضرب.



وذكرت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو محمد عبدالحافظ مهيوب عبدالله الغبان المكنى بـ"أبو نجران"، داهم بمعية عدد من المتحوثين من أبناء مديرية جبل راس، منزل الحاج أحمد سعيد العسكري (80 عاماً)، وباشروا الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب "البنادق" وترويع زوجته وبناته.

وأوضحت أن المسلحين اعتدوا على نسائه ردا على محاولة إيقافهم من استمرار ضرب الحاج "العسكري"، مسبباً ذلك حالة خوف ورعب شديد لدى الأطفال الذين تعالت صرخاتهم واستنجاداتهم.

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وطبقا للمصادر، تجددت الحادثة بنفس اليوم وداهمت المنزل ثلاثة أطقم وعدد كبير من المسلحين يقودهم نفس القيادي السابق، بالإضافة إلى آخر يدعى بهاء الدين سالم علي حزام المكنى "أبو كربلاء".

وعزت المليشيا أسباب الاعتداء إلى التواصل مع عناصر لدى ما أسمته بـ"العدوان".

ودان سكان محليون الحاثة، وطالبوا المنظمات الحقوقية بتوثيقها، ووصفوها بالجريمة النكراء مهما كانت الأسباب والمبررات لفعلتها بحق رجل طاعن في السن.