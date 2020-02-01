شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسحب دبلوماسيين من الصين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت إن بريطانيا قررت سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا، وجاء في البيان أنه "اعتبارا من 31 يناير، سيتم سحب بعض الموظفين وذويهم من السفارة والقنصليات البريطانية في الصين، الموظفون الأساسيون اللازم وجودهم لمواصلة الأعمال المهمة سيبقون".

وأضاف " في حالة ما تدهور الوضع أكثر من ذلك فإن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين ربما تكون محدودة".