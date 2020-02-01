شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: مكافحة الالتهاب الرئوي ينقذ حياة 9 ملايين طفل والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة اليونيسف إن تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الالتهاب الرئوي يمكن أن يؤدي إلى تفادي وفاة ما يقرب من 9 ملايين طفل بسبب الالتهاب الرئوي وغيره من الأمراض الرئيسية.

جاء ذلك في دراسة جديدة صدرت قبيل المنتدى العالمي الأول للالتهاب الرئوي لدى الأطفال، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا، بمشاركة تسع منظمات رائدة في مجال الصحة والأطفال من بينها اليونيسف، و منظمة إنقاذ الطفولة، و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وبحسب بيان لليونيسف، يحدث الالتهاب الرئوي بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويجعل الطفل يقاتل ويناضل من أجل التنفس بينما تمتلئ رئته بالقيح والسوائل.

وأشارت المنظمة إلى أن الالتهاب الرئوي يعد أكبر قاتل منفرد للأطفال، حيث أودى بحياة 800 ألف طفل العام الماضي، أو طفل واحد كل 39 ثانية، مبينة أن وفيات الأطفال الناجمة عن الالتهاب الرئوي، تتركز في أفقر بلدان العالم والتي يعيش بها أكثر الأطفال حرمانا وتهميشا.