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بومبيو يحذر من مغبة حصول إيران على سلاح نووى

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حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مغبة حصول النظام الإيراني على سلاح نووي.

وذكر بومبيو - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية - أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي وطرح تساؤلا كيف سوف تكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك.

وكتب بومبيو - على حسابه في "تويتر"- : "فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي"، مضيفا أن هذه المنظمة "هي اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام (الإيراني) عبر البرنامج النووي".

وتابع "سلوك إيران خطير بالفعل - تخيلوا مدى سوء الوضع لو حصل النظام الإيراني على سلاح نووي!"

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