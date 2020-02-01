'واتساب' يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف

وتفاجأ عدد كبير من مستخدمي التطبيق برسالة سوداء عند فتح التطبيق في الهواتف القديمة غير المدعومة، حيث ظهرت شاشة سوداء كتب فيها: "لا تستطيع استخدام واتساب على هذا الهاتف بعد الآن، لأن واتساب لا يدعمه. اضغط هنا للحصول على معلومات حول الانتقال لهاتف آخر مدعوم من واتساب".ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة ابتداء من السبت، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتساب".

وبالنسبة لهواتف "آيفون"، فإن "واتساب" توقف عن العمل في أي جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS، إلا أن عددا من الهواتف قادر على التحديث للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم "واتساب".



أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل "آندرويد"، فإن توقف "واتساب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، الذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم "آيس كريم ساندويتش"، بحسب "سكاي نيوز عربية".