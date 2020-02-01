طائرة تنحرف عن المدرج في مطار كرمانشاه بإيران

أعلنت منظمة الطوارئ الايرانية، السبت، عدم وقوع أية إصابة جراء انحراف طائرة ركاب عن المدرج في مدينة كرمانشاه بعد هبوطها فيه وهي قادمة من طهران.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي أن "طائرة ركاب وبعد هبوطها في مطار كرمانشاه انحرفت عن المدرج بعد أن قطعت نحو نصفه".
وأضاف، أنه "لحسن الحظ لم يتسبب الحادث في إصابة الطيار أو أحد من الركاب حيث تم نقلهم بسلام إلى داخل المطار"، موضحاً أن "الحادث قيد التحقيق لمعرفة السبب في وقوعه".
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