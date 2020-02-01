أمانة بغداد تعلن موعد إنهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح طريق محمد القاسم

أعلنت أمانة بغداد، السبت، أن منتصف الشهر الحالي سيشهد إنهاء المرحلة الرابعة من أعمال الصيانة في طريق محمد القاسم وإعادة فتح الطريق. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أعمال الصيانة في طريق محمد القاسم مستمرة". وأضافت، أنه تم "تحقيق نسب إنجاز متقدمة بالعمل، وستتم إعادة فتح الطريق أمام حركة السير والمرور منتصف الشهر الحالي".



وكانت الأمانة أعلنت، في الثامن من الشهر الماضي، "انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم وتحديداً للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبي مع رمبتي الصعود والنزول قرب وزارة المالية ورمبة صعود النهضة (باتجاه جامع النداء)". وكانت الأمانة أعلنت، في الثامن من الشهر الماضي، "انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم وتحديداً للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبي مع رمبتي الصعود والنزول قرب وزارة المالية ورمبة صعود النهضة (باتجاه جامع النداء)".

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