النفط: مجموع الصادرات لعام 2019 بلغ ملياراً و287 مليون برميل

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للوزارة في إحصائية على موقعها الرسمي اطلعت عليها الخليج 365، إن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2019 بلغ ملياراً و287 مليوناً و196 ألف برميل"، موضحةً أن "معدل التصدير الشهري بلغ 107 ملايين و266 ألف برميل، وبمعدل 3 ملايين و460 ألف برميل يومياً".وأضافت الشركة، أن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 78 ملياراً و527 مليون دولار وبمعدل 6 مليار و543 مليون دولار شهرياً"، مشيرةً إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 61 دولاراً و6 سنتات".

ولفتت الشركة، إلى أن "مجموع الصادرات النفطية من الحقول النفطية في البصرة والوسط والتي صدرت عن طريق موانئ البصرة بلغت ملياراً و244 مليون و957 ألف برميل، وبايرادات بلغت 76 ملياراً و185 مليون دولار".



وتابعت، أن "مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليوناً و359 ألف برميل وبايرادات بلغت 2 مليار و33 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 7 مليون و663 ألف برميل وبايرادات بلغت 250 مليون و570 ألف دولار".

وأوضحت، أن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليوناً و214 ألف برميل وبايرادات بلغت 57 مليوناً و429 ألف دولار"، لافتةً إلى أن "الشركات الصينية والهندية النفطية كانت أكثر الشركات شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية".

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.