مكافأة إندونيسية لمن يخلص تمساحا ضخما من إطار عالق

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هدير عادلالجمعة 2020/1/31 01:45 م بتوقيت أبوظبي
إندونيسيا تعرض مكافأة مقابل تحرير تمساح من "إطار"
عرضت مقاطعة إندونيسية مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية لتحرير تمساح ضخم من إطار دراجة نارية.
وطبقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية، يحمل التمساح البالغ طوله 13 قدما (4 أمتار) الإطار منذ عام 2016، عندما شوهد أول مرة يجوب نهر بالو الواقع في مقاطعة سولاويسي الوسطى.
وبحسب تقرير الوكالة، الذي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نجا التمساح من الزلزال وتسونامي اللذين ضربا المنطقة عام 2018، لكن لم يتزحزح الإطار من عنقه.
وهذا الأسبوع، أطلق مكتب الحفاظ على الموارد الطبيعية التابع للمقاطعة منافسة لتحرير التمساح؛ خوفًا من احتمال تعرضه للاختناق.
ونقلت الوكالة الإندونيسية عن المكتب أنه ستكون هناك مكافأة لأي شخص يتمكن من تحرير التمساح "البائس"، لكن بدون ذكر مزيد من التفاصيل عن المكافأة.
وطبقًا للوكالة، كانت هناك محاولات سابقة لتخليص الحيوان الزاحف من الإطار؛ أُولاها عام 2018، عندما أقدم نشطاء على محاولة لمساعدته لكنها باءت بالفشل، ثم في وقت لاحق من العام حاول مكتب الحفاظ على الموارد الطبيعية إغراء الحيوان باللحم، لكن فشلوا أيضا.
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