الجيش الليبي يعثر على مقبرة جماعية بطريق طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر بالجيش الليبي العثور على مقبرة جماعية جديدة بطريق المطار بالعاصمة طرابلس، بعد تحريرها من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، برئاسة فايز السراج.



ونقل موقع العين الإخبارية عن المصادر قولها أن المنطقة التي وجدت فيها المقبرة كانت تحت سيطرة مليشيا 301 التابعة لقوات السراج.

ومنذ تشكيل حكومة الوفاق بموجب اتفاق الصخيرات عام 2015 يعتمد السراج على المليشيات المسلحة، للاستمرار في السلطة من دون الحصول على شرعية برلمانية لتشكيلته الوزارية.

ودخلت المليشيات الإرهابية في طرابلس في صراعات داخلية، وتواجه اتهامات من منظمات دولية وحكومات بالانخراط في الاتجار بالبشر.

Advertisements

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، عثر الجيش الليبي على مقبرة جماعية في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، تضم أطفالا ومرتزقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، في حينه، إن المقبرة دُفن فيها عدد من الجثث التابعة لمليشيات الوفاق، من بينهم مرتزقة وليبيون لم تتعدَّ أعمارهم الثمانية عشرة عاما.

وكان الجيش الليبي أطلق في 4 أبريل/نيسان من العام الماضي عملية طوفان الكرامة نتج عنها سيطرة تامة على أغلب مرافق الدولة في المنطقة الغربية ودخول وحدات الجيش الليبي لبعض أحياء طرابلس، رغم الدعم المادي والعسكري والتدخل التركي المباشر إلى جانب حكومة الوفاق غير الدستورية.

ومنذ أن حرر الجيش الليبي شرق ليبيا من قبضة المليشيات، عثر على أكثر من 6 مقابر جماعية تابعة للتنظيمات الإرهابية.