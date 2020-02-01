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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
هبطت طائرة ركاب إيرانية صباح اليوم السبت خارج مطار مدينة كرمنشاه غرب إيران، وهي الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، وذلك بعدما هبطت طائرة خارج مطار ماهشهر جنوب البلاد الاثنين الماضي.
وبحسب إرم نيوز، نقلت وكالة أنباء ”مهر“ عن رضا جعفر زاده، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، قوله إن ”طائرة مدنية من طراز إيرباص 319 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، غادرت مطار طهران متجهة إلى كرمانشاه في الساعة 6:00 صباحا، لكن الطائرة خرجت عن المدرج المخصص لها في مطار مدينة كرمنشاه أثناء الهبوط، واستقرت في مكان قريب من المطار، نتيجة خلل في العجلة الأمامية“.
وأضاف جعفر زاده ”تم نقل جميع الركاب البالغ عددهم 102 راكب وأفراد الطاقم الثمانية إلى صالة النقل بالمطار بأمان“، مؤكدا أن ”الطائرة لم تنحرف عن مسارها وإنما بسبب خلل فني في العجلة الأمامية أثناء الهبوط“.
ويوم الاثنين الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة ركاب تقل 135 شخصا خرجت من المدرج أثناء محاولتها الهبوط في مطار مدينة معشور التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.
طائرة إيرانية تهبط خارج المطار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع #إرم_نيوز#إيران#ايران_اير#كرمانشاهpic.twitter.com/HY1qKm2YGb— إرم نيوز (@EremNews)
طائرة إيرانية تهبط خارج المطار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع #إرم_نيوز #إيران #ايران_اير #كرمانشاه pic.twitter.com/HY1qKm2YGb— إرم نيوز (@EremNews) February 1, 2020
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