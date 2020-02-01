الرئيس الأمريكي يخفف من قواعد استخدام الجيش للألغام الأرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تعديلات على القواعد المتعلقة باستخدام الجيش للألغام الأرضية، ما يخفف القيود على العبوات المتفجرة التقليدية في "ظروف استثنائية" معينة.



وتحد الخطوة من جانب البيت الأبيض من عمل التوجيه المعمول به منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويفرض قيودا على استخدام الألغام الأرضية في شبه الجزيرة الكورية.

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وتنضم أكثر من 160 دولة في المعاهدة الدولية لحظر الألغام المعروفة بمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام، بينما الصين وروسيا والولايات المتحدة من بين الدول غير المشاركة فيها.

وبحسب المعاهدة الدولية، تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف باستعمال الألغام المضادة للأفراد، أو استحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد، أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.