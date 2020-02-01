اخبار العالم

الكويت تسلم السلطات الإيرانية 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم

0 نشر
العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسلم السلطات الإيرانية 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الكويت تسلم السلطات الإيرانية 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم

العربي

سلَمت الكويت، مساء الجمعة، 19 سجينًا إيرانيًا إلى السلطات الإيرانية لاستكمال مدة محكوميتهم في بلادهم تطبيقًا لاتفاقية سابقة بين البلدين لتبادل السجناء.

 

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر مطلعة أن“السجناء أمضوا أكثر من نصف المدة المحكومين بها وأحكامهم نهائية، وتم تسليمهم بموجب الاتفاقية بين البلدين وبموافقة الأطراف المعنية كافة“.

Advertisements

 

وكانت الكويت وإيران وقعتا اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، في العاصمة طهران العام 2004.

 

هذا وسبق أن سلمت الكويت خلال الأعوام الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى بلادهم ممن شملتهم اتفاقية تبادل السجناء، فضلًا عن تسليم إيران لسجناء كويتيين، وكان آخرهم سجين كويتي تم تسليمه لبلاده في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسلم السلطات الإيرانية 19 سجينًا لاستكمال عقوبتهم في بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا