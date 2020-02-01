بعد قرار السيسي.. مصري مقيم بـ’’ووهان الصينية‘‘: ’’سفارتنا تقوم بعمل بطولي سيسجل في صفحات التاريخ‘‘

كتب: ضياء السقا

روى الباحث المصري محمد بلال، المقيم في مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا القاتل، كواليس جهود السفارة المصرية بالصين، لإعادة المصريين إلى مصر، بعد قرار الرئيس السيسي.

وقال محمد، الذي يدرس للحصول على شهادة الدكتوراه في علم النبات الوراثى بالأكاديمية الصينية للعلوم، عبر صفحته بالفيس بوك: "الرئيس أمر بعودتنا وتتحمل مصر كافة تكاليف الإجلاء من ثمن التذاكر وحتى كافة إجراءات الوقاية والحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً للتأكد من خلونا من الإصابة".

وتابع: "الجالية الأمريكية كل مواطن دفع ١٠٠٠ دولار للمقعد الواحد .. بعض الجاليات قالت سفارتهم أنها لا تستطيع تحمل مخاطر عودتهم .. الكويت الغنية رفضت عودة أي واحد من الصين وهونج كونج".

وأضاف الباحث: "مصر كبيرة قوي وعظيمة قوي بجد .. بعض ممن سيعودون مجاناً تحت الرعاية الفائقة كان يقول في بداية الأزمة إن بلدنا مش لاقية تأكل نفسها علشان ترجعنا".

وواصل: "لازلنا في قلب الأزمة والجميع خلية نحل والسفارة تقوم بعمل بطولي فريد من نوعه ربما سيسجل في صفحات التاريخ، والسفير المحترف محمد البدري ورجاله يديرون معركة إجلاء الرعايا بمنتهي الإحترافية".

وختم بلال حديثه قائلا: "إحذروا الفيروس واحذروا المتربصين للحظة دخول الفيروس لمصر فكلاهما غادر ليس له أمان وكلاهما جاهز لضرب مناعة المصريين.. تحيا مصر ..#متفائل".

وكان الرئيس السيسي، قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".

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ووجه رئيس الوزراء الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي للحكومة: "كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة".

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يوماً "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وناشد مجلس الوزراء أبناءنا في مدينة "ووهان" الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الإتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد إنتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط) أو على الإيميل:

[email protected]

علماً بأن السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الإجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.