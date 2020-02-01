علي خريس لـ"النشرة": الحكومة ستنال الثقة وتوطين اللاجئين مرفوض تماما

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​، في حديث لـ"النشرة"، أن "الرسالة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى اللبنانيين عموماً والحركيين خصوصاً، في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها بلدنا، أراد من خلالها التأكيد على أننا في حركة أمل نقف في وجه كل من يريد إحداث فتنة في لبنان، وأنه بالرغم من الأمور التي تتعرض لها الحركة وبري شخصياً سنكون في منتهى الصبر والحكمة"، معتبراً أن "رسالة بري التي تعبر عن نهج الإمام المغيب موسى الصدر، هي بمثابة وثيقة لكل واحد منا، وهي تؤكد أن مشروعنا الأساسي هو بناء الدولة ومقاومة المحتل الاسرائيلي، ونحن سنكون على الحدود في مواجهة أي خطر".

واعتبر أن "الحملة الممنهجة ضد حركة أمل، وإن كانت تتم عبر أدوات داخلية، تندرج في إطار مخطط كبير، وإلا كيف يمكن تفسير الهجمة على مؤسسة صغيرة مثل مجلس الجنوب الذي عمل على إعمار الجنوب والبقاع الغربي"؟، مضيفاً ان "المستهدف من كل ذلك هو الحركة وتاريخها، ونفس الأشخاص الذين قاتلوا الإمام الصدر وإتهموه بالعمالة في السابق، نجدهم اليوم يهاجمون بري بعناوين مختلفة".

من جهة أخرى، أكد خريس أنه "يجب تأمين النصاب القانوني لجلسة الثقة للحكومة، وكما قامت القوى الأمنية والعسكرية بدورها من خلال فرض الأمن وفتح الطرقات خلال جلسة مناقشة الموازنة، عليها تكرار الأمر فيما يتعلق بجلسة الثقة"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستنالها في القريب العاجل والنواب الـ69 الذين إختاروا رئيس الحكومة حسان دياب في الإستشارات النيابية الملزمة سيمنحون حكومته الثقة، ومن بينهم نواب كتلة الحزب السوري القومي الإجتماعي".

وشدد خريس على أن "هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة، ونحن متفائلون بقدرتها على العمل، خصوصاً أن لديها دور محدد وأساسي، ولكن الأهم هو متانة الوضع اللبناني الداخلي"، لافتاً إلى "أننا لمسنا إشارات إيجابية ومقبولة على المستوى الأوروبي وغير الأوروبي في موضوع المساعدات الخارجية للبنان ويمكن البناء عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستؤكد من خلال بيانها الوزاري على أمور عديدة، منها ما يتعلق بالمواضيع الاصلاحية بشكل رئيسي، والعلاقات مع الدول الأوروبية والعربية، ومع المؤسسات المالية من أجل تأمين الدعم"، مشدداً على أن "المرتكز الأساسي يجب أن يبدأ من لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات في موضوع الكهرباء على سبيل المثال، لأن معالجة هذه المشكلة بمفردها يوفر الكثير على الخزينة العامة ويخفض العجز القائم".

وحول موقف وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، الذي أكد أن الاولوية بعد نيل الحكومة الثقة التوجه نحو سوريا، أوضح خريس أن "إنقاذ الوضع المتعثر في لبنان لا يكون إلا من خلال بناء أفضل العلاقات مع الدول الصديقة"، لافتاً إلى "وجود ملفين أساسيين لا يمكن معالجتهما إلا بالتواصل المباشر مع سوريا على مستوى الحكومة، ويجب ألا نختبئ خلف إصبعنا في هذا المجال، وهما أولاً: موضوع القطاع الزراعي لناحية التصدير وتصريف الإنتاج المحلي، وثانياً: ملف النازحين السوريين وما يشكله من عبء على إقتصادنا الوطني"، معتبراً أن "زيارة مرتضى لسوريا عند حدوثها لا أعتقد أنها ستشكل حرجاً للحكومة، خصوصاً أن دياب أكد في أكثر من مناسبة أنه سيقوم بكل ما يلزم لخدمة مصالح لبنان"، مشيراً إلى أن "حركة أمل ليس لديها أي مشكلة في علاقات لبنان الخارجية مع اية دولة بإستثناء العدو الإسرائيلي".

وشدّد خريس على أن "لبنان مستهدف بشكل كبير في موضوع صفقة القرن، والهدف هو القضاء على القضية الفلسطينية بشكل عام"، معتبراً أن "لبنان هو أكبر المتضررين من الصفقة بعد الشعب الفلسطيني والمملكة الأردنية"، مؤكداً أن "توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مرفوض كلياً، والدستور اللبناني في مقدمته واضح جداً في هذا المجال".

