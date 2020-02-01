ترامب يمنع بيع المنتجات المقلدة من الخارج لاميركيين يتسوقون عبر الإنترنت

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف لمنع بيع المنتجات المقلدة من الخارج للمواطنين الأميركيين الذين يتسوقون عبر الإنترنت.
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