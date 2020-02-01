ترامب يمنع بيع المنتجات المقلدة من الخارج لاميركيين يتسوقون عبر الإنترنت

وقع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أمرا تنفيذيا يهدف لمنع بيع المنتجات المقلدة من الخارج للمواطنين الأميركيين الذين يتسوقون عبر الإنترنت.

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