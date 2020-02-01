زلزال بقوة 4.5 درجات ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

أعلنت رئاسة "إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)" أنّ "زلزالًا بلغت قوّته 4.5 درجات على مقياس "ريختر" ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا".
وأوضحت في بيان أنّ "الزلزال وقع على عمق 6.97 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء سيفيرجه في الولاية".
يُذكر أنّ يوم 24 كانون الثاني الماضي، ضرب زلزال ولاية ألازيغ وبلغّت قوته 6.8 درجات على مقياس "ريختر"، وأدّى إلى مقتل 41 شخصًا وإصابة المئات.
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