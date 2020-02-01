كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، عن "اعتقال مسؤول بارز في الجماعة المسلّحة "جيش الإسلام" في فرنسا".
وأوضح أنّ "الرجل سوري الجنسية من مواليد عام 1988، وشغل سابقًا منصب المتحدّث باسم المجموعة، وكان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج "إيراسموس" وقد تمّ توقيفه في مدينة مرسيليا"، مبيّنًا أنّ "الموقوف مثل أمام قاضي التحقيق في باريس، الّذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري".
مع الإشارة إلى أنّ "جيش الإسلام" هو أحد الجماعات المتشدّدة الّتي ظهرت خلال الحرب السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: اعتقال سوري مسؤول بـ"جيش الإسلام" ومتهم بارتكاب جرائم حرب في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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