أ.ف.ب: اعتقال سوري مسؤول بـ"جيش الإسلام" ومتهم بارتكاب جرائم حرب في فرنسا

كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، عن "اعتقال مسؤول بارز في الجماعة المسلّحة "​جيش الإسلام​" في ​فرنسا​".

وأوضح أنّ "الرجل سوري الجنسية من مواليد عام 1988، وشغل سابقًا منصب المتحدّث باسم المجموعة، وكان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج "إيراسموس" وقد تمّ توقيفه في مدينة ​مرسيليا​"، مبيّنًا أنّ "الموقوف مثل أمام قاضي التحقيق في ​باريس​، الّذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري".

مع الإشارة إلى أنّ "جيش الإسلام" هو أحد الجماعات المتشدّدة الّتي ظهرت خلال ​الحرب السورية​.