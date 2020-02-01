مستشار اردوغان: محمد بن زايد يخدع السودانيين لجرهم للحرب بليبيا

اتهم مستشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ياسين أقطاي، ولي عهد ​أبو ظبي​ وزير خارجية ​الإمارات​ محمد بن زايد بخداع ​الشباب​ ​السودانيين​ بوعود وهمية لجرهم إلى خوض حرب بالوكالة في ​ليبيا​. ولفت في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في تويتر: تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "تبين أن محمد بن زايد، خدع الشباب السوداني بوعد بالعمل في ​الإمارات العربية المتحدة​ وقادهم إلى الحرب في ليبيا". إضغط للمزيد

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