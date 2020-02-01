لفتت وزارة الخارجية التركية، إلى أنّ "السلطات المنغولية اعتبرت تفشّي فيروس "كورونا" الّذي انتشر في الصين، بأنّه خطر كبير بالنسبة إلى منغوليا بسبب العلاقات الثنائيّة الكثيفة، والرحلات المتبادلة بين البلدين".
وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، أغلقت المؤسّسات التعليميّة في عموم منغوليا لغاية 2 آذار المقبل بهدف منع تفشي محتمل للفيروس، إضافة إلى قرار إغلاق أماكن مثل دور السينما، المسارح، الدورات التدريبيّة، مقاهي الإنترنت، وصالات اللعب المغلقة في العاصمة أولان باتور".
وذكر الخارجية الرتكية أنّ "السلطات المنغولية قرّرت تحديد ساعات عمل النوادي الليلية والمطاعم حتّى الساعة 24:00، وحظر الأنشطة الجماعيّة كافّة مثل المسابقات الرياضيّة والمؤتمرات والرحلات والفعاليّات الثقافيّة والفنيّة"، مركّزةً على أنّ "تلوث الهواء المرتفع في العاصمة وبعض المدن الأُخرى في منغوليا يسهّل من انتشار الفيروسات والأمراض". وحذّرت المواطنين الأتراك الّذين يخطّطون للسفر إلى منغوليا، إلى "الأخذ بالاعتبار ما أوردته أعلاه".
يُذكر أنّ يوم الخميس، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية حذرت مواطنيها من السفر إلى منغوليا بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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