الخارجية التركية حذرت مواطنيها من السفر إلى منغوليا بسبب "كورونا"

لفتت ​وزارة الخارجية التركية​، إلى أنّ "السلطات المنغولية اعتبرت تفشّي فيروس "​كورونا​" الّذي انتشر في ​الصين​، بأنّه خطر كبير بالنسبة إلى ​منغوليا​ بسبب العلاقات الثنائيّة الكثيفة، والرحلات المتبادلة بين البلدين".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، أغلقت المؤسّسات التعليميّة في عموم منغوليا لغاية 2 آذار المقبل بهدف منع تفشي محتمل للفيروس، إضافة إلى قرار إغلاق أماكن مثل دور السينما، المسارح، الدورات التدريبيّة، مقاهي ​الإنترنت​، وصالات اللعب المغلقة في العاصمة أولان باتور".

وذكر الخارجية الرتكية أنّ "السلطات المنغولية قرّرت تحديد ساعات عمل النوادي الليلية والمطاعم حتّى الساعة 24:00، وحظر الأنشطة الجماعيّة كافّة مثل المسابقات الرياضيّة والمؤتمرات والرحلات والفعاليّات الثقافيّة والفنيّة"، مركّزةً على أنّ "​تلوث الهواء​ المرتفع في العاصمة وبعض المدن الأُخرى في منغوليا يسهّل من انتشار الفيروسات و​الأمراض​". وحذّرت المواطنين الأتراك الّذين يخطّطون للسفر إلى منغوليا، إلى "الأخذ بالاعتبار ما أوردته أعلاه".

يُذكر أنّ يوم الخميس، أعلنت "​منظمة الصحة العالمية​" حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي فيروس "كورونا".