الجيش العراقي أعلن سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة التي تستضيف جنودا أميركيين أمس

أعلنت خلية الإعلام الأمني في الجيش ​العراق​ي، أنّ "5 ​قذائف​ "هاون" سقطت قرب قاعدة القيارة الجويّة الّتي تستضيف جنودًا أميركيين، في ​محافظة نينوى​ ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر، مساء أمس الجمعة"، لافتةً إلى أنّ "سقوط القذائف لم يسفر عن خسائر بشريّة أو ماديّة".

وتتعرّض قواعد عسكريّة عراقيّة تستضيف جنودًا أميركيّين، فضلًا عن ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ إلى هجمات صاروخيّة متكرّرة على مدى الأسابيع الماضية، قُتل في إحداها متعاقد مدني أميركي قرب ​كركوك​ شمالي العراق.

مع الإشارة إلى أنّ نحو خمسة آلاف جندي أميركي ينتشرون في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن ​التحالف الدولي​ لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.