وزير الصحة الإيراني: سيتم إجلاء 70 مواطنا من ولاية ووهان الصينية خشية الإصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ​إيران​ سعيد نمكي، أنّ "بعد المتابعات المستمرّة والتعاون الّذي أبدته وزارة الخارجية، سيتمّ إجلاء ما يزيد عن 70 مواطنًا إيرانيًّا معظمهم من الطلاب من ولاية ووهان ​الصين​ية، الّذين كنّا قلقين على صحتهم، في غضون الأيام المقبلة من خلال اتخاذ تدابير صحيّة خاصّة".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّه بعث برسالة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية ​اسحاق جهانغيري​، طلب فيها الإيعاز إلى وزارة الخارجية ووزارة الطرق، بمنع دخول المسافرين كافّة القادمين من الصين عبر جميع الطرق (الجويّة والبريّة والبحريّة) حتّى إشعار آخر"، مؤكّدًا أنّ "المقرّات الصحيّة كافّة في جميع المنافذ الحدوديّة للبلاد في حالة تأهب واستعداد تام لأي طارئ، منذ بداية تفشّي فيروس "​كورونا​".