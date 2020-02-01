الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد

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بكين: لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في ديسمبر 2019.

وخارج الصين وماكاو وهونغ كونغ، تأكدت نحو مئة إصابة.

- الصين -

تأكدت إصابة ما يقارب 12 ألف شخص في الصين القارية، توفي منهم 259، بحسب آخر حصيلة رسمية في الأول من فبراير.

ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض.

سجلت عشر إصابات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان أخيرًا.

وسجلت سبع غصابات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية.

كما سجّلت حالة في تيبت.

- آسيا والمحيط الهادئ -

أستراليا

تسع إصابات.

كمبوديا

إصابة واحدة لرجل ستيني جاء من ووهان، وحالته مستقرة حاليا.

كوريا الجنوبية

تأكدت إصابة 11 بالفيروس المستجد.

الهند

تأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).

اليابان

أشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة.

ماليزيا

تأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.

نيبال

إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى.

الفيليبين

جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس.

سنغافورة

تأكدت إصابة 16 شخصاً بالفيروس.

سريلانكا

إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي.

تايوان

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ثماني إصابات.

تايلاند

14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في الـ73 وصلت من ووهان خلال هذا الشهر.

فيتنام

خمس إصابات.

- الأميركيتان -

كندا

إصابة أربعة أشخاص بينهم رجلانل سافرا إلى ووهان.

الولايات المتحدة

سبع إصابات في المجموع.

-أوروبا -

بريطانيا

إصابتان.

ألمانيا

أصيب سبعة أخشاص يعملون في شركة لصناعة قطع السيارات. قالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا إن ستة من المصابين السبعة "حالتهم مستقرة".

اسبانيا

إصابة واحدة لدى سائحة اسبانية أدخلت إلى المستشفى في جزيرة لاغوميرا في أرخبيل الكناري بعد انتقال العدوى إليها من مريض في ألمانيا على الأرجح.

فنلندا

إصابة واحدة لسائح صيني قادم من ووهان وضع في الحجر الصحي في مستشفى.

فرنسا

ست إصابات.

إيطاليا

مصابان هما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام.

روسيا

إصابة صينيين اثنين.

السويد

إصابة امرأة لم تكشف جنسيتها كانت اقامت في منطقة ووهان ووصلت غلى السويد في 24 يناير.

- الشرق الأوسط -

الإمارات العربية المتحدة

أربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان.

