حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، السبت، غائماً جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرق على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

كما يكون الجو يوم غد، الأحد، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين: يكون الجو يوم غائماً جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الجمعة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.