الجيش الليبي يكشف عن مساعي تركية لبناء قاعدة عسكرية في مطار معيتيقة بطرابلس

السبت 1 فبراير 2020

كشف مسؤول في الجيش الوطني الليبي ان مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أتراكا يوجدون حاليا بالقاعدة، التي تضم أيضا مطار معيتيقة الدولي، الذي يعتبر المطار المدني الوحيد العامل في غرب البلاد، في ظل استمرار إغلاق مطار طرابلس الدولي منذ عام 2014.



ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، أن «تركيا تخطط بالفعل لتعزيز وجودها العسكري داخل العاصمة عبر قاعدة عسكرية سرية. بالإضافة إلى وجود ضباط أتراك داخل مقر غرفة العمليات الخاصة بالميلشيات التابعة لحكومة السراج».

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كما كشف المسؤول النقاب عن تزايد عدد ضباط المخابرات التركية بشقيها المدني والعسكري داخل العاصمة طرابلس، وسط تقارير تحدثت عن احتمال استقدام تركيا مجموعات جديدة من المرتزقة، والمقاتلين من كينيا والصومال لدعم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ونشر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، مساء أول من أمس، فيديو من داخل السفينة التركية يرصد الحمولة التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي، معتبرا أن هذا ما اعتبرته القيادة العامة «غزوا تركيا ينافي كل القوانين والأعراف الدولية، وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية». وأرفق المسماري بيانه بمجموعة من الصور الفوتوغرافية، التي تظهر حمولة السفينة من أسلحة ومعدات عسكرية حديثة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مصدر أن سفينة الشحن «بانا»، التي ترفع العلم اللبناني رست في ميناء طرابلس البحري، بينما أفاد موقع «مارين ترافيك» بأن السفينة كانت تُبحر بعد ظهر أول من أمس قبالة صقلية.