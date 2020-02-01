حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 1 فبراير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية أن تكون حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على النحو التالي:

ـ رياح سطحية نشطة على الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض.

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ـ يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

يشار إلى أن عدد من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية أمطارا متفاوتة.