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هاني بن بريك يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 1 فبراير 2020

هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، حزب الإصلاح، متهماً إياهم بـ "الخيانة".

 

 

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وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "عندما وقعنا اتفاق الرياض على ما كان يتضمنه من تنازلات حسبها الكثير ضياعاً، كنا مصرين على إنجاح مساعي المملكة العربية للخير وقدمنا حسن النية وانطلقنا، فتفاجأ الاخونج بمرونتنا وقبولنا للتوقيع".

 

 

وأضاف هاني بن بريك: "كان في داخلي يقين أن الاخونج القابضين على الحكم لن يمرروه أبداً، وهذا ما هم عليه الخائن خائن لن يتغير طبعه".

 

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