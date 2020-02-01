شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن :سنعزز التعاون مع لندن بعد بريكست والان نبدء بالتفاصيل

وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن. وقال بومبيو في تغريدة بعيد وقوع خروج لندن رسميا من الاتحاد الأوروبي "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلا مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة من تاريخها.

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