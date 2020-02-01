شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 258 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258 حالة منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي حسب ما أعلنت السلطات الصحية المحلية مساء اليوم.

كما تم تسجيل مايزيد عن 1347 حالة إصابة إضافية في هوبي خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات إلى 11000 في البلاد معظمهم في هوبي.

وكانت الحصيلة السابقة للسلطات أشارت إلى تسجيل 213 حالة وفاة و 9692 إصابة مؤكدة.