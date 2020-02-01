محافظة بغداد تعتزم إطلاق 'آلاف' الدرجات الوظيفية

أعلنت محافظة بغداد، السبت، عزمها إطلاق "آلاف" الدرجات الوظيفية قريباً، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعد إحالة "عدد كبير" من الملاكات التربوية على التقاعد بحسب قانون التقاعد الجديد.
وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن "المحافظة ستطلق قريباً الدرجات الوظيفية للعام الحالي 2020 ضمن حركة الملاك لعام 2019، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء القاضي بإطلاق التعيينات بشكل مستمر ضمن حركة الحذف والاستحداث للعام الماضي 2019".
وبين، أن "هذا الأمر جاء على اثر إحالة عدد كبير من الملاكات التربوية على التقاعد بحسب قانون التقاعد الجديد، إذ تتوفر في كل عام 500 إلى 600 درجة وظيفية بكل مديرية، بيد أن هذا العام قد يزداد فيه العدد إلى آلاف الدرجات الوظيفية لاستيعاب أكبر عدد من التعيينات".
ولفت محافظ بغداد، إلى أن "المحافظة بجميع دوائرهـا تجري عملية إحصاء المحالين على التقاعد لديها من أجل رفد المحافظة بأعدادهم لإطلاق التعيينات".
وبين، أن "هذا الأمر جاء على اثر إحالة عدد كبير من الملاكات التربوية على التقاعد بحسب قانون التقاعد الجديد، إذ تتوفر في كل عام 500 إلى 600 درجة وظيفية بكل مديرية، بيد أن هذا العام قد يزداد فيه العدد إلى آلاف الدرجات الوظيفية لاستيعاب أكبر عدد من التعيينات".
ولفت محافظ بغداد، إلى أن "المحافظة بجميع دوائرهـا تجري عملية إحصاء المحالين على التقاعد لديها من أجل رفد المحافظة بأعدادهم لإطلاق التعيينات".
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