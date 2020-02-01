بريطانيا تنسحب من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام"، موضحا أن "بريكست" ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

ومن المتوقع أن تجري المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية خلال هذا العام.

