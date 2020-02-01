انسحبت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي، بعد 3 سنوات من الاستفتاء الذي صوت فيه نحو 52% من المواطنين لصالح "الطلاق" من بروكسل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام"، موضحا أن "بريكست" ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.
ومن المتوقع أن تجري المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن تجري المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية خلال هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تنسحب من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.