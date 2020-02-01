تعيين امرأة للمرة الأولى رئيسة لجهاز الاستخبارات الإسباني

أعلنت الحكومة الإسبانية، الجمعة، تعيين امرأة على رأس أجهزة المخابرات، في سابقة هي الأولى من نوعها.



وأفاد بيان لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، الساعي إلى تكريس المساواة بين الجنسين، بأن باز استيبان لوبيز المديرة الحالية بالوكالة للمركز الوطني للاستخبارات الاسبانية "ستكون مديرته الجديدة".

وتخلف لوبيز، المتخصصة في السياسة الدولية، بذلك رسميا الجنرال فليكس سانز رولدان، الذي تولت منصبه بالوكالة العام الماضي.



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ولدت لوبيز في عام 1958، وأمضت كل مسيرتها المهنية في مجال الاستخبارات. وانضمت في 1983 إلى المركز الأعلى لمعلومات الدفاع، وهو الجهاز الذي كان قبل جهاز الاستخبارات.

ويأتي هذا القرار للحكومة الإسبانية الجديدة التي تولت مهامها في يناير/كانون الثاني.

وكان تم تعيين امرأة أيضا للمرة الأولى على رأس الحرس الوطني الإسباني، الجهاز شبه العسكري في يناير/كانون الثاني.



وجعل سانشيز الذي وصل إلى الحكم في يونيو/حزيران 2018، من التوجه النسوي أحد أعمدة عمل حكومته، التي تضم حاليا عددا متساويا من النساء والرجال.