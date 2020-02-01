تصريحات للحوثيين تؤكد خيانة حزب الإصلاح في جبهة نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

خاص_الخليج 365

كشفت تصريحات جديدة للمتحدث باسم "جيش" مليشيا الحوثي عن خيانة الإصلاح في جبهة نهم شرقي صنعاء، والتي استعادتها المليشيا بشكل شبه كامل بعد مواجهات سريعة.



وذكر متحدث المليشيا، يحي سريع، أن كثير من المناطق التي سيطروا عليها كانت خالية من مقاتلي الطرف الآخر، ما يعني أن المواقع التي يديرها حزب الإصلاح أخليت قبل تقدم المليشيا.

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وأظهر الفيلم الذي استعرضه الحوثيون خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن كثير من المواقع سقطت بعد مواجهات محدودة وسريعة استخدمت فيها المليشيا أسلحة خفيفة ومتوسطة والهاونات الصغيرة.

وادعت المليشيا أنها قتلت وجرحت وأسرت نحو 3500 من القوات الحكومية في الجبهة.

وفي تعليقه على هذا النقطة، قال الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي إن هذا العدد لو وجد في جبهة نهم لما سقطت.

وتؤكد المعلومات أن كثيرا من الجنود مجرد أسماء في كشوفات الإصلاح ولا وجود لهم على الأرض.