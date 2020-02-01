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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية أن تكون حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على النحو التالي:
ـ رياح سطحية نشطة على الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض.
ـ يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
يشار إلى أن عدد من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية أمطارا متفاوتة.
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