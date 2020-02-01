عبدالله: من يراقب فعليا سوق الصيرفة وارباحها الخيالية؟

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد اله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حتى يومنا هذا، وبالرغم من تكرار اسئلتنا عن مصادر العملة الصعبة لدى الصيارفة المرخصين وغير المرخصين، فإن أحدا من المعنيين لم يوضح ذلك".

ولفت عبد الله الى انه "يبقى لنا عدة أسئلة "من أين هذه المبالغ الكبيرة وكيف تصلهم؟ من يراقب فعليا هذه السوق وارباحها الخيالية؟ هل تخضع هذه الأرباح لضريبة الدخل؟".