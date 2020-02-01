اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد اله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حتى يومنا هذا، وبالرغم من تكرار اسئلتنا عن مصادر العملة الصعبة لدى الصيارفة المرخصين وغير المرخصين، فإن أحدا من المعنيين لم يوضح ذلك".
ولفت عبد الله الى انه "يبقى لنا عدة أسئلة "من أين هذه المبالغ الكبيرة وكيف تصلهم؟ من يراقب فعليا هذه السوق وارباحها الخيالية؟ هل تخضع هذه الأرباح لضريبة الدخل؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: من يراقب فعليا سوق الصيرفة وارباحها الخيالية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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