الجمهورية: تخوف من ان تحاول اميركا ارباك الموقف العربي من صفقة القرن

عَبّر مرجع لبناني كبير عبر "الجمهورية" عن خشيته من أن تمارس ​واشنطن​ ضغوطاً على اجتماع وزراء الخارجية العرب في ​القاهرة​، في محاولة لإرباك الموقف العربي المُنتظر ضد الصفقة وإحباطه وتنفيس مفاعيله.

وأشار المرجع الى انّ "الموقف الاميركي يتّسِم بالانفعال حيال رَدّ الفعل الاعتراضي على ​صفقة القرن​، وهو ما عَكسه "طبّاخ الصفقة" صهر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره ​جاريد كوشنر​، بهجومه على ​الفلسطينيين​ ووصفهم بأنهم "حمقى"، لافتا الى أن "هذا الانفعال الاميركي يعطي اشارة الى انّ ادارة ترامب لا تقبل اي اعتراض على ما تعتبره تسوية للصراع في ​الشرق الاوسط​، تراهن عليها لكي تفتح أمام ترامب الباب لولاية رئاسية ثانية".