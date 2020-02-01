الجمهورية: تخوف من ان تحاول اميركا ارباك الموقف العربي من صفقة القرن

عَبّر مرجع لبناني كبير عبر "الجمهورية" عن خشيته من أن تمارس واشنطن ضغوطاً على اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في محاولة لإرباك الموقف العربي المُنتظر ضد الصفقة وإحباطه وتنفيس مفاعيله.
وأشار المرجع الى انّ "الموقف الاميركي يتّسِم بالانفعال حيال رَدّ الفعل الاعتراضي على صفقة القرن، وهو ما عَكسه "طبّاخ الصفقة" صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، بهجومه على الفلسطينيين ووصفهم بأنهم "حمقى"، لافتا الى أن "هذا الانفعال الاميركي يعطي اشارة الى انّ ادارة ترامب لا تقبل اي اعتراض على ما تعتبره تسوية للصراع في الشرق الاوسط، تراهن عليها لكي تفتح أمام ترامب الباب لولاية رئاسية ثانية".
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