الجمهورية:الاميركيون مستاؤون من رفض صفقة القرن ولبنان تلقى اشارات بذلك

اشارت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" الى أن "مشاركة ​لبنان​ عبر وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ تأتي في الاجتماع الاستثنائي التي ستعقده ​جامعة الدول العربية​ على مستوى وزراء الخارجية في ​القاهرة​ اليوم".

وكشفت المصادر عن استياء أميركي من ردود الفعل الرافضة لـ"صفقة القرن"، وقد وردت إشارات بهذا المعنى الى لبنان عبر بعض القنوات.

وأكدت المصادر انّ "موقف لبنان ثابت على هذا الصعيد، لجهة تأكيد التمسّك بمقررات ​القمة العربية​ التي انعقدت في ​بيروت​ في العام 2002، ولاسيما لناحية الرفض التام للمحاولات الرامية إلى توطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ خارج ديارهم، وكذلك التمسّك بقرارات ​مجلس الامن الدولي​ المتعلقة ب​القدس​ وخاصة القرارات 242، 267، 465، 478".