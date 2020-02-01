بومبيو: مجيء الصين إلى أوكرانيا" يشكل تحديا كبيرا

يجد وزير خارجية ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن "مجيء ​الصين​ إلى ​أوكرانيا​" يشكل تحديا كبيرا وذلك لأن بكين "تفعل أشياء لا تفيد الشعب الأوكراني".

ووضح من تصريحات ​مايك بومبيو​ أن "التحدي الذي تحدث عنه هو أن الوجود الصيني يعيق "البزنس" الأميركي عن دخول أوكرانيا، ولذلك "لا يفيد مجيء الصين الشعب الأوكراني".

ولفت الى "إن البزنس الأميركي يريد أن يأتي إلى هنا ويستثمر ويجب أن نتأكد من توفر إمكانيات ليفعلوا ذلك"، مشيرا الى انه "ناقش هذه الأمور مع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​".