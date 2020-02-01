"كورونا" يقترب من جزر الكناري بإسبانيا ويسجل أول إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن المركز الوطني للأحياء الدقيقة، أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، أنه "لا توجد حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بين المصابين خارج دولة الصين"، مؤكدة على أن "الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة".
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