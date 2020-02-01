"كورونا" يقترب من جزر الكناري بإسبانيا ويسجل أول إصابة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية أن المركز الوطني للأحياء الدقيقة، أكد تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، خلال ​مؤتمر​ صحفي عقدته في جنيف، أنه "لا توجد حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بين المصابين خارج دولة ​الصين​"، مؤكدة على أن "الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة".