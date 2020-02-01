بري: مفاعيل صفقة القرن تطال لبنان بالتوطين وثمة اجماع لبناني ضده

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عبر "الجمهورية" الى انّ "​صفقة القرن​ تمثّل دعوة صريحة لتصفية ​القضية الفلسطينية​، ومفاعيلها تطال أوّلاً، ​الأردن​ التي تهدده بخطر وجودي، وثانياً ​لبنان​ ب​التوطين​ وثمّة إجماع في لبنان ضد التوطين مؤكَّد عليه في ​الدستور​ والميثاق، وثالثاً مصر التي قد تجعلها الصفقة مضطرّة لأن تتخلى عن بعض الاراضي في ​سيناء​ لتوطين ​الفلسطينيين​"، مضيفا:"من هنا، فإنّ هذه الصفقة يجب ان تكون مناسبة لكل الأحرار في عالمنا العربي والاسلامي بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، من اجل إعادة إنتاج قوتهم المتمثّلة بتصليب الوحدة الوطنية و​المقاومة​ خياراً وحيداً لتحرير الأرض ولحفظ آخر ما تبقّى من كرامة عربية".

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