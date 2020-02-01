طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد طريق ضهر البيدر سالكة

اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى أن "​طريق ترشيش زحلة​ مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد"، لافتة أيضا الى أن" ​طريق ضهر البيدر​ سالكة أمام جميع المركبات". إضغط للمزيد

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