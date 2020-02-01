حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا - الارز، تنورين-الفوقا، شاتين، اللقلوق، افقا- العاقورة، معاصر-الشوف- كفريا، حدث-بعلبك ، عيون-السيمان، جرد- مربين، الهرمل.

ولفتت الى ان الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية فهي:فاريا، كفرذبيان، بشري، الارز حتى المصعد الكهربائي، تنورين_الفوقا، القبيات، الهرمل، مرجحين، مشمش.