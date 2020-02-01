أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني الجديد العميد المتقاعد محمد فهمي أن إخماد الحراك ليس هدفه، لكنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير السلميين.
وقال فهمي في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إن هدفه "ليس إخماد الحراك بما يمثله من مطالب محقة، إنما حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم"، مشيرا إلى أنه وضع "استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين".
وأكد فهمي أنه بعكس كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات سياسية أو حزبية له، وقال: "أنا ابن المؤسسة العسكرية، كنت فيها على مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع أيضا"، موضحا أن من اختاره لتولي "الداخلية" هو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي اكد ان اخماد الحراك ليس هدفه: تم وضع استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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