النشرة: اطلاق نار على منزل مختار الفاكهة بالبقاع كان يعمل على صلح بين شخصين

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، الى انه وفق المثل الشعبي "المصلح له ثلث القتلة"، اطلق مجهولون النار من سلاح حربي على منزل المختار ​حسن خليل​ في الزيتون ​الفاكهة​ ب​البقاع الشمالي​ وذلك على خلفية تدخل لصلحة بين شخصين على خلفية تركة منزل، وقد ادى اطلاق النار لاضرار مادية بالمنزل والسيارة.

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